Kedilerle aynı evde beslenen karakulağın kızgın tavırları ürküttü

Kaynak: Haber Merkezi
Kedilerle aynı evde beslenen karakulağın kızgın tavırları ürküttü
Evde beslenen karakulağın agresif tavırları sosyal medyada gündem oldu. Sahibi yemek vermesine rağmen sürekli tıslayan hayvan görenleri ürküttü.

Evde bakılan bir karakulağın videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yemek zamanında sahibi tarafından çiğ et verilmesine rağmen, karakulağın agresif bir şekilde tıslaması izleyenleri şaşırttı. Yemeğini yerken bile tıslama davranışını sürdüren hayvanın, evdeki diğer kedilere hiçbir zarar vermemesi ise dikkat çekti. Kısa sürede viral olan videoya yorum yağdı. Hayvanseverler yorumlarda, karakulağın evde beslenmemesi gerektiğini ve kedilere de zarar verebileceğini belirtti.

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