Kedilerle aynı evde beslenen karakulağın kızgın tavırları ürküttü

Evde bakılan bir karakulağın videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yemek zamanında sahibi tarafından çiğ et verilmesine rağmen, karakulağın agresif bir şekilde tıslaması izleyenleri şaşırttı. Yemeğini yerken bile tıslama davranışını sürdüren hayvanın, evdeki diğer kedilere hiçbir zarar vermemesi ise dikkat çekti. Kısa sürede viral olan videoya yorum yağdı. Hayvanseverler yorumlarda, karakulağın evde beslenmemesi gerektiğini ve kedilere de zarar verebileceğini belirtti.