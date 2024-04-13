Türkçe ve Yunanca arasındaki ortak kelimeler

Türkçe ve Yunanca arasındaki dil benzerlikleri, tarihsel etkileşimler, dil aileleri, ses benzerlikleri ve coğrafi yakınlık gibi faktörlere dayanmaktadır. Bu benzerlikler, her iki dilin tarih boyunca birbirleriyle temas halinde olmalarından kaynaklanmaktadır. Türk ve Yunan iki sevgilinin çektiği bir video, bu benzerliği öne çıkarmaktadır. "Fincan" kelimesi "flitzani", "kayık" kelimesi "kaiki", "manav" kelimesi "manavis", "bakkal" kelimesi "bakalis", "kavga" kelimesi "kavgas", "kaymak" kelimesi "kaimaki" şeklinde okunuşlarındaki benzerliklerle birlikte iki dilde de aynı anlama gelmektedir.