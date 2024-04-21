Kediye çarpmamak için kaza yaptı

Kaynak: İHA
Kediye çarpmamak için kaza yaptı
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ciple motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Metin Aslan Caddesi'nde sürücüsü yola çıkan kediye çarpmamak için ani manevra yaptığı öğrenilen 34 NE 7697 plakalı cip, karşı yönden gelen Süleyman Özolgun'un kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet de park halindeki midibüse çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle cipin sol ön tekerleğinin koptuğu görüldü.

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