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Kediye dakikalarca tekme atmıştı. Bir kadına da ayıp hareket yaptığı ortaya çıktı

Bina girişinde bekleyen kediye tekmeler savuran Aytuğ Koyuncu adlı kişinin daha önce de bir kadını taciz ettiği anlar ortaya çıktı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 15:18
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Kediye şiddet uygulamıştı. Bir kadını da taciz ettiği ortaya çıktı

Kediye dakikalarca tekme atmıştı. Bir kadına da ayıp hareket yaptığı ortaya çıktı
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İstanbul’da bulunan bir binann girişinde bekleyen kediye Aytuğ Koyuncu adlı kişi dakikalarca şiddet uyguladı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Koyuncu’nun daha önce sitede bir kadını taciz ettiği görüntüleri ortaya çıktı.

Site sakinleri tarafından paylaşılan görüntülerde Aytuğ Koyuncu’nun bir kadını sözle taciz ettiği ve uygunsuz hareketler yaptığı kaydedildi.

Bu görüntüler de kısa sürede sosyal medya da tepki çekti.

Öte yandan kediyi darbeden kişi, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.

DHA'nın haberine göre Küçükçekmece’de 2019 yılında bir sitede kedileri zehirlediği iddiası gözaltına alınmış.

Aytuğ Koyuncu’nun farklı tarihlerde site bahçesinde yürürken önüne gelen kedilere de tekme attığı güvenlik kameralarına yansıdı.

KEDİYE DAKİKALARCA ŞİDDET UYGULADI

Koyuncu binanın dış kapısından içeri girince girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen Koyuncu, kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darbettikten sonra binanın dış kapısını araladı. Kedi kapı arasından kaçtı.

Bu sırada binaya giren başka bir kişiye kapıyı tutan Aytuğ Koyuncu hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sitede bulunan güvenlik kamerası kaydetti.

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Misafir
26.01.2023 15:40
Bunu kazığa oturtmak lazım.  
 
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