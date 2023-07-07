Kediyi görüntüleme cihazıyla kurtardılar

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otel tuvaletinin gider borusunda mahsur kalan yavru kedi, görüntüleme cihazı yardımıyla kurtarıldı.

Kediyi görüntüleme cihazıyla kurtardılar

(İHA) Olay, Bodrum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otel odasının tuvalet gider borusundan yavru kedi sesi geldiği duyuldu. Durumun fark eden otel yetkilileri itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri otele gitti.

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Klozeti söken ekipler, görüntüleme cihazı yardımıyla ilk önce yavru kedinin yerini tespit etti.

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Ekipleri uzun uğraşı sayesinde yeri tespit edilen yavru kedi, sağlıklı şekilde kurtarılarak otel yetkililerine teslim edildi.

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