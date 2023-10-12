Kemal Kılıçdaroğlu Milletvekilleri ile Genel Merkez'de bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP’li milletvekilleri ile CHP Genel Merkez’inde bir araya geldi. Toplantıda Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da eşlik etti.