Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden ilk "kurultay davası" açıklaması

CHP'nin kurultay davasında erteleme kararı çıkarken mutlak butlan olarak partinin başına geleceği konuşulanlar arasında olan ve davada "mağdur" sıfatı taşıyan eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı "Sürece dair bir beklentimiz yok" dedi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için açılan davanın 5'inci duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, davayı tedbirsiz olarak 24 Ekim'e erteledi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik açıklama yaptı.

"DAVALARLA İLGİMİZ YOK"

Avukat Çelik, "Bizim bu davalarla ilgimiz yok sayın genel başkana yönelik haksız eleştirilerden uzak durulmasını talep ediyoruz" dedi.

Çelik'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Mutlak butlan davası gündeminde değil çünkü bu dava onun tarafından açılmadı. Genel başkan net bir şekilde olağan kurultayla ilgili açılan davalar ve partiye zarar verici yaklaşımlar içinde olmayacağını söylemeye çalıştı. Bu yüzden sustu yoksa söyleyebileceği çok şey vardı.

Hiçbir açıklama yapmayacak davayla ilgisi zira bizim bu davalarla ilgimiz yok sayın genel başkana yönelik haksız eleştirilerden uzak durulmasını talep ediyoruz."

