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Kılıçdaroğlu'nun ''Baba-oğul gibiyiz'' sözlerine İmamoğlu'ndan ilk yorum: Onur ve gurur duydum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Baba-oğul gibiyiz” sözlerine “Onur duydum” diye yanıt verdi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 16:32
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Baba-oğul gibiyiz'' sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan ilk yorum: ''Onur ve gurur duydum.''

Kılıçdaroğlu'nun ''Baba-oğul gibiyiz'' sözlerine İmamoğlu'ndan ilk yorum: Onur ve gurur duydum
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İsstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamıştı.

Bugünkü CHP grup toplantısına davet edilen İmamoğlu, öncesinde Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Kılıçdaroğlu konuşmasında İmamoğlu’na ”Ben ve İmamoğlu baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP’nin olduğu kadar, benim de evladımdır” sözleriyle sahip çıktı.

Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun sözleriyle ilgili şunları söyledi: “Gurur duydum. Öyle duygularla yol arkadaşlığımız var. Bu ilk kez değil. Benim de dile getirdiğim bir şey. Bugün bunu duymak benim için gururdur. Genel başkanımı her yerde dinlemek çok keyiflidir.”

Bir gazetecinin “Saraçhane düğümü çözüldü mü” diye sorması üzerine İmamoğlu, “Düğüm yoktu ki” cevabını verdi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu bugün buradadır. Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların, dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğim. Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi içindeyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır, ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur. Şimdi saraycılara sesleniyorum. Çekin arabanızı, bu kantar sizi çekmez. Erdoğan'a da insani olarak bir şey söylemek isterim. İhtiras, doymak bilmeyen bir canavardır. İhtirasının esiri olma, ihtirasına teslim olma. Kin kusma be, öfke kusma. Adaletli olmaktan ayrılma. Sana öğretmediler mi adaletin, dürüstlüğün ne olduğunu? İhtirasına teslim oluyorsan, ki oluyorsun süren dolmak üzere 4-5 ay sonra her şeyi göreceksin.

Çok işimiz var. Bu saçmalıklara ayıracak vaktimiz yok. Adaletin bir gün tecelli edeceğini biliyoruz. Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Bu işlerle elbette uğraşılacak. Elbette mücadele edeceğiz. Türkiye güzel, büyük bir ülke. Ekibimizi kurduk, paramızı bulduk. Hızla Türkiye'yi büyüteceğiz. Herkes görevinin başında adaletle, huzur içinde yapacak. Göreceksiniz bunların tamamını aşama aşama, büyük bir kararlılıkla hayata geçireceğiz. Herkes Bay Kemal'i beklesin. 

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