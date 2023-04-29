Kemal Özdeş: Sonuca yönelik işler yapmamızı lazım

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Ankaragücü beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kemal Özdeş: Sonuca yönelik işler yapmamızı lazım

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa, konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa'nın Teknik Direktörü Kemal Özdeş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SONUCA YÖNELİK İŞLER YAPMAMIZ LAZIM"
Oyunlarını geliştirmeleri gerektiğini dile getiren Özdeş “İki takım da istekli ve coşkulu oynadı. Maçın ilk yarısında, takımının doğru yerleşimi ve tepkileri bize daha fazla pozisyon getirdi. Bunları golle sonuçlandırabilseydik başka bir oyun olurdu. İkinci yarı, ilk yarının aksini doğru pasları yapamamak üretkenliğimizi biraz azalttı. Dış sahada oynadığımız oyunumuzu biraz geliştirmemiz gerekiyor. Biraz daha sonuca yönelik net işler yapmamız lazım” ifadelerini kullandı. (İHA)

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Obsesif kompulsif bozukluk nedir? Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri neler?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı mesleği nedir?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Çilek nasıl temizlenir? Çileği nasıl yıkamalıyız?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
Açık öğretim Fakültesi AÖF final sınavları ne zaman? 2023 AÖF final sınav tarihleri belli oldu mu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
Son Haberler
Rus paralı asker grubu Wagner, savaşçılarını Bahmut’tan çekmekle tehdit etti Dünya
Rus paralı asker grubu Wagner, savaşçılarını Bahmut’tan çekmekle tehdit etti
Toulouse kupayı farklı aldı Spor
Toulouse kupayı farklı aldı
2022'nin rekor nemasını kim verdi? Yazarlar
2022'nin rekor nemasını kim verdi?
Respiratuvar sinsityal virüs (RSV) Yazarlar
Respiratuvar sinsityal virüs (RSV)
Sandık meşruiyeti ve "darbe" Yazarlar
Sandık meşruiyeti ve "darbe"
Devlet yeniden halkın devleti olmalıdır Yazarlar
Devlet yeniden halkın devleti olmalıdır
Hayat ve Aşk Yazarlar
Hayat ve Aşk