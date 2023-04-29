Kemal Özdeş: Sonuca yönelik işler yapmamızı lazım

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Kasımpaşa, konuk olduğu MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Kasımpaşa'nın Teknik Direktörü Kemal Özdeş, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SONUCA YÖNELİK İŞLER YAPMAMIZ LAZIM"

Oyunlarını geliştirmeleri gerektiğini dile getiren Özdeş “İki takım da istekli ve coşkulu oynadı. Maçın ilk yarısında, takımının doğru yerleşimi ve tepkileri bize daha fazla pozisyon getirdi. Bunları golle sonuçlandırabilseydik başka bir oyun olurdu. İkinci yarı, ilk yarının aksini doğru pasları yapamamak üretkenliğimizi biraz azalttı. Dış sahada oynadığımız oyunumuzu biraz geliştirmemiz gerekiyor. Biraz daha sonuca yönelik net işler yapmamız lazım” ifadelerini kullandı. (İHA)