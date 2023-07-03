Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Kemal Sunal vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen sevenleri tarafından unutulmadı. Peki, Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal neden ne zaman öldü?

Bir dönem komedi filmlerinde en önemli aktörlerinden biri olan Kemal Sunal uzun yıllar boyunca oyuncu olarak büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur.

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Kemal Sunal 1 Kasım 1944 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Aslen Malatyalı olan Kemal Sunal’ın annesi Saime Hanım ve babası Mustafa Bey'dir. Üç erkek çocuktan en büyükleridir. Kendisinden küçük olan Cemil ve Cengiz adında iki erkek kardeşi daha olan Kemal Sunal; okul hayatına Mimar Sinan İlkokulu'nda başlamıştır.

Vefa Lisesi'ni okuduktan sonra mezun olan Kemal Sunal; dar gelirli bir ailede büyümesi nedeniyle yaramaz bir yapısı olsa da mutlu bir çocukluk yaşamıştır.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde üniversite öğrenimine başlamış olan Kemal Sunal 12 Eylül döneminde öğrenimini yarım bırakarak ayrılmıştır.

İlk olarak Sürekli Takip tiyatro oyunu ile oyunculuğa adımını atan Kemal Sunal; bir yıl boyunca Kenter Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra; Devekuşu Kabare Tiyatrosu ne geçmiştir.

1973 yılında de Ertem Eğilmez'in yönetmiş olduğu Tatlı Dillim adlı sinema filmiyle oyunculuk hayatına sinemada devam etmiştir. Daha sonra kalabalık kadrolu filmlerde küçük rollerle oyunculuğa devam eden Kemal Sunal; peş peşe almış olduğu sinema rolleri ile kısa süre içerisinde zirveye çıkmayı başarmış bir oyuncu olarak adını komedi filmlerine altın harflerle yazdırmıştır.

KEMAL SUNAL NE ZAMAN ÖLDÜ?

Kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerle hayatımıza renk katan Kemal Sunal, sinema hayatının 83. filmi olacak olan Balalayka isimli projeye başlamak için 3 Temmuz 2000 tarihinde Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta, kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 55 yaşında aramızdan ayrılan ve "Sinemanın Gülen Adamı" olarak anılan Sunal, özellikle Hababam Sınıfı filminde hayat verdiği "Şaban" karakteriyle akıllara kazınmıştır.