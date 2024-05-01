Cem Yılmaz’dan 1 Mayıs mesajı

Kaynak: Haber Merkezi
Cem Yılmaz’dan 1 Mayıs mesajı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

Cem Yılmaz, son dönemde yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

51 yaşındaki ünlü komedyen eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’ya yaptığı göndermeli paylaşımlar ve meslektaşı Hasan Can Kaya ile yaşadığı polemikle uzun süredir kendinden bahsettiriyordu.

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Yılmaz, sosyal medyayı bu kez gönderme için değil 1 kutlama mesajı paylaşmak için kullandı.

Ünlü komedyen 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle “Tüm emekçilerin 1 Mayıs’ını kutlarım. Çalışmanın ödev olması kadar, emeğin hakkını gözetmenin de görev olduğu güzel günler dilerim” şeklinde bir paylaşım yaptı.

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Yılmaz’ın paylaşımına binlerce beğeni geldi.

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