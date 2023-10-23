Kemalpaşa’da 8 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KAYNAK: İHA
Kemalpaşa’da 8 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, “yol kesmek suretiyle yağma” suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alan ve aranan S.P. (41) isimli şahsın ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu aranan firari hükümlünün, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari S.P. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye zevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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