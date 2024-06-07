Kemancı ve pastayla romantik doğum günü sürprizi: Aşkın ömrü yok

Kaynak: Haber Merkezi
Kemancı ve pastayla romantik doğum günü sürprizi: Aşkın ömrü yok

Bir vatandaş, karısının doğum gününde ona unutamayacağı bir sürpriz hazırladı. Kemancı eşliğinde kapıya pasta ile gelen adam, eşini duygulandırdı. Bu romantik anlar izleyenleri de etkiledi.

Sevgi dolu bir eş, karısının doğum gününde ona unutamayacağı bir sürpriz yaparak romantizmin doruklarına çıktı. Bu özel günü unutulmaz kılmak isteyen adam, kemancı eşliğinde kapıya pasta ile geldi. Kemancının çaldığı romantik melodiler eşliğinde pastayı karısına sunan adam, eşini gözyaşlarına boğdu.

Videoda, kapı açıldığında karısının şaşkınlığı ve ardından gelen duygusal anlar net bir şekilde görülüyor. Adamın elinde tuttuğu pasta ve arka planda kemancının çaldığı müzik, bu özel anı daha da anlamlı kıldı. Eşi, bu sürpriz karşısında duygulandı.

Son Haberler
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim Yerel Haberler
Beyoğlu’nda eğlence mekanlarına denetim
Borsaya vergi gelmeli mi? Yazarlar
Borsaya vergi gelmeli mi?
Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı’yla görüşme! Yazarlar
Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı’yla görüşme!
Erdoğan’a “tıpış tıpış gidiyorsun” dedi ama Akşener tıpış tıpış gitti Yazarlar
Erdoğan’a “tıpış tıpış gidiyorsun” dedi ama Akşener tıpış tıpış gitti
İş Sözleşmenizde Aylık ya da Günlük Ücret Yazması Neleri Değiştiriyor? Yazarlar
İş Sözleşmenizde Aylık ya da Günlük Ücret Yazması Neleri Değiştiriyor?
‘Göçmen Babası’ Yazarlar
‘Göçmen Babası’
TSK’nın durumu ve Türkeş’in kızına yakışan bir tavır Yazarlar
TSK’nın durumu ve Türkeş’in kızına yakışan bir tavır