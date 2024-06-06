Danla Biliç kızları uyardı: "Nolur dolgu yaptırmayın"

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, son zamanlarda yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Biliç, kendi vücudunda yaptırdığı dolgu işleminden pişmanlık duyduğunu ve genç kızlara seslenerek, "Yalvarırım yaptırmayın!" dedi.

Biliç'in açıklamaları, estetik müdahalelere olan ilginin ve bu tür işlemlerin gençler arasında yaygınlaşması sebebiyle geldi. Fenomen, dolgu işlemlerinin kalıcı olabilecek etkilere sahip olduğunu ve genç kızların bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.