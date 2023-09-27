Kemer Barajı'nda büyük tehlike. Görenler endişeye kapıldı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Kemer Baraj Gölü’nde su seviyesi dibe vurdu. Ortaya çıkan görüntüler, çevre halkını endişelendirdi.

KAYNAK: İHA
Kemer Barajı'nda büyük tehlike. Görenler endişeye kapıldı

Türkiye genelinde kurak geçen yaz mevsimi, sonbaharda yağışların etkili olmamasıyla devam ediyor. Aydın’da uzun süredir devam eden sıcak ve yağışsız hava barajlardaki su oranlarını da ciddi anlamda etkiledi.

GÖRENLER ENDİŞEYE KAPILDI

Bozdoğan ilçesindeki Kemer Baraj gölü beklenen yağışların olmaması ile kurumaya yüz tuttu. Baraj gölündeki su seviyesinin yaklaşık yüzde altılara düştüğü öğrenilirken, baraj gölünün son halini görenler endişeye kapıldı.

aw040068-01.jpgTEKNE GEZİLERİ SON BULDU

Aydın’da sulama öncelikli kullanılan ve zaman zaman elektrik üretimi yapılan barajda tekne gezileri de su seviyesinin azalması ile sona ermişti.

aw040068-03.jpgMeteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde başlayacak yağışların ardından baraj gölündeki su seviyesinin tekrar yükseleceği tahmin ediliyor.

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