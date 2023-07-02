Kemer ve Fethiye'de yine dudak uçuklatan fatura. Tatil bölgeleri cep yakmaya devam ediyor

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ile birlikte çok sayıda vatandaş tatil bölgelerine akın etti ancak ortaya çıkan faturalar tatilin nasıl cep yaktığını ortaya koydu. Kemer ve Fethiye’den dudak uçuklatan 2 fatura ortaya çıktı.

Kemer ve Fethiye'de yine dudak uçuklatan fatura. Tatil bölgeleri cep yakmaya devam ediyor

Havaların iyice ısınması ve Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle vatandaşlar tatil bölgelerine akın etti. Ege ve Akdeniz sahillerine akın eden vatandaşlar güneşin ve denizin keyfini çıkarmak isterken faturalar cep yakıyor.

Kemer ve Fethiye’de ortaya çıkan 2 fatura tatilin cepleri nasıl yaktığını ortaya koydu. Kemer’de ödenen bir hesabın maliyetinin 6 bin 112 lira olduğu görüldü. Bir beach clupta ödendiği tahmin edilen faturanın içinde VIP giriş maliyeti ve yaklaşık 8 kişilik olduğu düşünülen yiyecek ve içecek yer alıyor.

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Fethiye’de ödendiği düşünülen bir başka faturanın ise bir restorandan geldiği düşünülüyor. 7 bin 400 liralık hesabın içinde yaklaşık 10 kişilik yiyecek ve içecek yer alıyor. Ortaya çıkan faturalar sosyal medyada tepki çekti.

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