Kemik sağlığına iyi geliyor. Kalp ve damar hastalıklarına şifa oluyor. Kan şekerini düşüyor. İşte o ot

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler son zamanlarda popülerlik kazanmıştır. Ancak bunları kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

Kişniş otu, kemik sağlığını destekleyen, kalp ve damar hastalıklarına iyi gelen ve kan şekerini düşüren bir bitkidir.

Kişniş ne demek?

Kişniş, maydanozgiller familyasından bir bitkidir ve hoş bir kokusu vardır. Bitkinin hem yaprakları hem de tohumları yenebilir. Kişniş tohumları kahverengi küçük tanelerdir ve öğütülebilir. Kişniş, Meksika, Hindistan, Asya, Orta Doğu ve Akdeniz mutfaklarında sıkça kullanılır.

Kişnişin yararları nelerdir?

Kişniş yaprakları, antioksidan özelliği olan fenolik bileşikler açısından zengindir. İnflamasyon, insan vücudunda kanser gibi ciddi hastalıklara yol açabilen bir durumdur. Kişnişte bulunan antioksidanlar, vücuttaki enfeksiyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Bu da, bazı hastalıkların enfeksiyon belirtilerinin hafiflemesine neden olabilir. Ayrıca, kişnişin, kanserli hücrelerin yayılmasını ve yenilenmesini engelleyebileceği düşünülmektedir.

Kişniş, idrar söktürücü bir etkiye sahiptir ve vücuttaki fazla sodyumun atılmasını sağlar. Bu da, kişinin yüksek tansiyon ve kötü kolesterol gibi sorunlardan korunmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca, kişniş tohumlarının, toplam kolesterol seviyelerini düşürmeye de faydalı olduğu belirtilmektedir. Kişnişte bulunan lanilool maddesi, kan basıncını azaltmaya da yardımcı olabilir.

Kişniş, lif bakımından zengin bir bitkidir. Alınan lifler, kan şekerinin dengelenmesine katkıda bulunur. Bu yüzden, kişniş tohumlarının, özellikle diyabet hastalarında kan şekerini düşürmeye yardımcı olabileceği söylenmektedir. Çünkü kişniş, vücudun kan şekerini işlemesine ve şekeri dengelemesine yardımcı olur. Kişnişin kan şekerini düşürücü etkileri, içerdiği lifin yanında, antioksidan ve iltihap önleyici özellikleri sayesinde de oluşabilir.

Kişniş tohumlarının antioksidan içeriği, cilt sağlığına iyi gelir. Sedef ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarında kişniş suyu kullanımının faydalı olduğu ifade edilir. Ayrıca, kişniş tohumu suyu kullanımının, saçları kuvvetlendirebileceği iddia edilir. Kişnişte bulunan linoleik asit, kolajen üretimine destek verir. Artan kolajen seviyeleri, erken yaşlanma, akne, leke, saç tellerinin zayıflaması gibi durumların önlenmesine yardımcı olur. Saç sağlığını olumlu etkileyen diğer mikro besinler ise, kişnişte bulunan K vitamini, C vitamini ve A vitaminidir.

Kişniş nasıl tüketilir?

Kişniş, hem tohum hem de yaprak şeklinde tüketilebilir. Kişniş tohumları, toprak ve turunçgil gibi bir tada sahiptir ve herkesin seveceği bir tat olmayabilir. Ancak, kişnişin tüketimini kolaylaştıran bazı yöntemler vardır. Baharat olarak kullanırken, kişniş tohumlarını öğütüp eklemek bir seçenektir. Baharatlarla karıştırılan kişniş tozu, çorbalara, sulu yemeklere ve soslara katılıp kullanılabilir. Ayrıca, kişniş yaprakları da yıkanıp doğranarak uygun tariflerde kullanılabilir. Kişniş tohumlarını öğütmek için, tohumlar fırında kurutulabilir ve sonra öğütülerek yemeklere eklenebilir. Özellikle kimyon ile birlikte kullanımı yaygındır.