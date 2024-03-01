Strese iyi geliyor. Kanserle savaşıyor. Enfeksiyon gidericidir. Mucize otun faydaları göz dolduruyor

Gilaburu, doğanın sunduğu şifalı bitkilerden biridir. Gilaburu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Asya’da yetişen, hanımeligillerden bir bitkidir. Latince adı Viburnum opulus L.'dir. Gilaburu, 4 metre boyunda, oval yapraklı ve kırmızı meyveli bir bitkidir. Türkiye’de en çok Kayseri’de görülür.

Gilaburu meyvesi, sonbaharda olgunlaşır ve ağızda ekşi bir tat bırakır. Bu yüzden meyvesi işlenerek farklı şekillerde tüketilir.

Gilaburu, sağlık açısından pek çok faydaya sahiptir. Bunlardan bazıları şunlardır:

-Gilaburu, ülseratif kolit, pankreatit gibi hastalıklarda yaraların iyileşmesine yardımcı olur

-Gilaburu, böbrek taşı oluşumunu önlemeye katkıda bulunur

-Gilaburu, tansiyonu düzenlemeye faydalıdır

-Gilaburu, rahim kaslarını rahatlatır ve adet ağrılarını hafifletir

-Gilaburu, vücuttaki ödemi ve şişkinliği giderir

-Gilaburu, kabızlığa iyi gelir

-Gilaburu, cildi temizler ve yaşlanma karşıtı etki gösterir

-Gilaburu, kansere karşı koruyucu bir özellik taşır ve hücrelerin anormalleşmesini engeller

Gilaburu, takviye edici gıda olarak da kullanılabilir. Meyvesinin ekstresi alınarak ekstrakt formu elde edilir. Bilimsel araştırmalara göre, günde en fazla 1000 mg ekstrakt alınabilir. Gilaburu suyu ise günde en fazla 1 litre veya 4 bardak içilebilir.

Gilaburu hakkında daha fazla bilgi almak için bir sağlık uzmanına danışmanızı tavsiye ederim. Doğal ürünlerin sağlığınız üzerindeki etkilerini değerlendirmeden önce, her zaman bir uzmana başvurmanız önemlidir.