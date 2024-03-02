Hafızaya iyi geliyor. Kavrama gücünü artırıyor. Şifa saçan otun faydaları saymakla bitmiyor

Doğal ürünler ve şifalı bitkiler son zamanlarda çok popüler oldu. Ancak bunları kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemli olduğunun altı çizildi.

Gotu kola otu da şifalı bitkilerden biri. Hafıza ve kavrama gücünü artırıyor.

Gotu kola otu, Hindistan, Endonezya, Çin ve Güneydoğu Asya’da bataklıklarda yetişen bir bitki olmasıyla biliniyor.

Yaprakları yuvarlak ve küçük. Bazı ülkelerde salata olarak tüketiliyor.

Gotu kola otu çok eski bir bitki. Ömrü uzattığına inanılıyor. Çince adı “gençlik pınarı” demek. Hint Ayurvedik tıbbında “Brahman’ın bilgisini getirmek” anlamına gelen brahmi diyorlar.

Gotu kola otu, yaraları iyileştirmek, sinirleri güçlendirmek, ateşi düşürmek ve solunum sorunlarını çözmek için kullanılıyor.

Amerika’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra tanındı. Bir Çinli bitki uzmanının 256 yıl yaşadığı iddia edilen bir bitki çayı içinde gotu kola otu vardı.

Gotu kola otunun hafıza ve kavramayı geliştirdiğini gösteren araştırmalar var.

Bitki uzmanları gotu kola otunu, varis ve toplardamar yetmezliği gibi damar hastalıkları için öneriyor. Ayrıca, eklem ağrıları, deri ve bağdoku sertleşmesi, sedef hastalığı gibi rahatsızlıklarda da faydalı oluyor.

Gotu kola otundan yapılan merhemler, yaraları ve izleri azaltıyor.

Gotu kola, kola cevizinden farklı bir bitkidir. Birçok hastalığa iyi geldiği için hem içilerek hem de sürülerek kullanılır. Gotu kola, öğrenmeyi ve hafızayı artırdığı için son zamanlarda çok ilgi görüyor.

Yapılan araştırmalar, gotu kolanın bu konuda etkili olduğunu ve antioksidan özelliği taşıdığını ortaya koyuyor.

Yaşlı insanlar üzerinde yapılan bir deneyde, günde 250-750 mg gotu kola kapsülü alanlarda 3 ay sonra kavrama, yürüme ve diğer fiziksel fonksiyonlarda iyileşme görüldü.

Ancak bu iyileşme sadece günde 750 mg alanlarda oldu ve gotu kola kullanmayı bırakanlarda kayboldu.

Gotu kola, yaraları iyileştirmek için de kullanılabilir. Çünkü bağdokudaki kolajen ve fibroblast hücrelerini artırır.

Gotu kola, kan damarlarını koruyarak dolaşım problemlerine de yardımcı olur. 60-120 mg gotu kola ekstresi alanlarda, toplardamar yetmezliği nedeniyle bacaklarda oluşan şişlik ve diğer sorunlar azalır.

Gotu kola, varis tedavisinde de etkilidir. Hem ekstre hem de krem şeklinde uygulanabilir.

Gotu kolanın tıbbi etkilerinin kaynağı, içindeki triterpen adlı bileşiktir.

Gotu kola, ayrıca iltihap önleyici ve antioksidan flavanoidler; ve çeşitli antibiyotik özleri de içerir.