Kemiklere iyi gelen ve zararlı besinler nelerdir?

Gazlı içecekler ve kafeinli içecekler çok fazla tüketildiğinde kemiklerden kalsiyum kaybına neden olduğu bildirildi.

Bu içecekleri azaltın veya su ya da kalsiyum içeren içecekler gibi daha iyi seçenekler kullanın.

Alkol de kemikleri zayıflatıyor. Alkol alıyorsanız, bunu az miktarda yapın. Sigara da kemiklere zarar veriyor ve bu yüzden sigarayı bırakmanız tavsiye ediliyor.

KEMİK SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI OLAN BESİNLER

Kalsiyum: Kemiklerin ana maddesidir.

Kalsiyum kaynağı olan besinler; süt ve süt ürünleri, soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, koyu yeşil yapraklı sebzeler, balık, kuru meyve, kuru baklagillerdir.

A vitamini: Kemiklerin gelişmesine ve büyümesine yardımcı olur.

OSTEOPOROZ (KEMİK ERİMESİ) NEDİR?

Osteoporoz yani kemik erimesi, kemikteki mineral yoğunluğunun düşmesi sonucunda kemiklerin güçsüzleşmesi ve kolayca kırılması olarak tanımlanır.