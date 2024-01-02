Kemik gelişimine iyi geliyor. İşte mucize ot

Hardal bitkisi, kemik gelişimine faydalı olan doğal besinlerden biri olduğunun altı çizildi. Bu bitkinin yararları, insanların sağlıklı kalmak ve hastalıklara çare bulmak için doğaya yönelmeleriyle birlikte daha çok ilgi gördüğü bildirildi.

HARDAL BİTKİSİ KEMİKLERE NASIL FAYDA SAĞLAR?

Bitkinin içinde bulunan kalsiyum, kemik ve eklem sağlığını korumak için çok önemli olduğu ifade edildi.

Bu bitki, kemiklerin gelişmesine yardımcı olduğu bildirildi.

KALSİYUM NEDİR?

Kemiklerin temel yapı taşıdır. Kalsiyum bakımından zengin olan besinler şunlardır:

Süt ve süt ürünleri, soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, koyu yeşil yapraklı sebzeler, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller.

A vitamini: Kemiklerin gelişimine ve büyümesine çok katkıda bulunur.

HARDAL BİTKİSİ NEDİR?

Turpgiller ailesinden bir bitkidir. Anavatanı Akdeniz bölgesidir. Sarı ya da beyaz renkli çiçekleri vardır.

Tohumlarında uçucu yağ bulunur. İki türü vardır. Siyah hardal: Sarı renkli çiçekleri, dört köşeli, kısa ve sivri meyveleri vardır. Tıpta; solunum yolu hastalıklarında kullanılır.

Beyaz hardal: Açık kırmızı ya da beyaz renkli çiçekleri vardır.

Taneleri, siyah hardalınkilerden daha iridir. Tıpta; genellikle siyah hardal tohumu tercih edilir. Etkili maddeleri "potasium mironat" ve "sinigrin"dir.

Hardal ruhu: Ilık suya, ezilmiş hardal tohumu katılarak hazırlanır. Çok uyarıcı bir maddedir. Cildi kızarıp yanmasına neden olur.

Hardal kağıdı: Hardal tozu, kauçuk ürünü ile kağıda yapıştırılarak elde edilir. Bu kağıt ılık suya batırılıp, hardallı tarafı cilde uygulanır.

Hardal banyosu: Temiz bir bezin içine 150 - 500 gram hardal tozu koyulur. Bez, banyo suyuna atılır.

Hardal kağıdı, keten tohumu lapası ya da hardal banyosu 10-15 dakikadan uzun süre uygulanmamalıdır.