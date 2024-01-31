Kemik erimesine yakalananlara müjde. 2 süper besin ortaya çıktı

Osteoporoz, kemiklerin yaşla birlikte zayıflayıp kırılgan hale gelmesine yol açan bir hastalıktır.

Bu hastalık belirti vermeyerek ilerler ve bu yüzden sessiz hastalık olarak bilinir.

Kemiklerimizin sağlam kalması için vücudumuz sürekli olarak eski kemik dokusunu yıkar ve yerine yeni kemik dokusu oluşturur.

İnsan vücudu bu işlemi çok hızlı yapar ve tüm kemikleri yaklaşık 6 yılda yeniler.

Bu sessiz hastalığın önüne geçmek için çok etkili olan 2 süper besin var:

SOYA ÜRÜNLERİ

Soya ürünleri, izoflavon adı verilen bir madde içerir. Bu madde bağırsaklarda ekuol adı verilen başka bir maddeye dönüşür.

Araştırmalar, Asyalıların %50'sinde, Asyalı olmayanların ise %30'unda bu dönüşümün gerçekleştiğini gösteriyor. Ancak ekuol oluşumu olmasa bile soya ürünleri kemik sağlığına faydalıdır. Soya ürünleri osteoporozun ilerlemesini yavaşlatır. Soya ürünleri arasında tofu, soya sütü, soya falüsyesi tozu ve fermente soya fasülyesi izoflavon içerir.

KİVİ

Kivi, soya ürünleriyle birlikte tüketildiğinde izoflavonun etkisini artırır. Bir araştırmada, soya ürünleriyle kivi yiyen kadınlarda kemik erimesinin daha az görüldüğü bulunmuştur.

Kivi, K vitamini bakımından zengindir.

K vitamini, kemik yoğunluğunu artırır. Osteoporoz riskiniz varsa, soya ürünleriyle kiviyi birlikte yemeye alışabilirsiniz. Bu iki besin, kemikleriniz için harikalar yaratır. Sabah kahvaltısında soya sütü ve bir kivi yiyebilirsiniz. Etkisini kısa sürede fark edeceksiniz.