Kemoterapiye alternatif kanser tedavisi bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Kemoterapiye alternatif kanser tedavisi bulundu
ABD'li bilim insanları nanoteknoloji ile kemoterapiye alternatif olabilecek bir kanser tedavisi geliştirildiğini duyurdu.

Teksas'taki Rice Üniversitesi'ndeki araştırmacılar "moleküler kırıcılar" (molecular jackhammers -MHJ) adını verdiği yöntemin tümörlerini ortadan kaldırma amacıyla kullanılabileceğini aktardı.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre; MHJ yönteminde, tıbbi görüntüleme işlemlerindekine benzer bir siyanin boyası vücuda enjekte edildiği belirtildi. Söz konusu boya, bir kanser hücresine bağlandıktan sonra vücuda zarar vermeden derinlere nüfuz edebilen bir kızılötesi ışık sayesinde aktif hale getirilir.

'KANSERİ YOK EDECEK' DENİLDİ

Kişilere yüklenen sinyaller kanserli hücrede titreşim yol açtıktan sonra hücre zarının yırtılmasını sağlayarak kanseri yok edecek denildi.

Araştırmanın başyazarı olan Ciceron Ayala Orozco, teknolojinin şimdilik sadece fareler üzerinde denendiğini duyurdu. Araştırmanın prensipte çalıştığını aktardı. Orozco, insanlar üzerindeki deneylerinse ancak yıllar sonra gerçekleştirilebileceğini belirtti.

ÇOK DAHA AZ YAN ETKİYE YOL AÇACAK

Orozco, ayrıca MHJ teknolojisinin, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapiye kıyasla çok daha az yan etkiye yol açacağını ifade etti.

Rice Üniversitesi'nden James Tour agresif bir deri kanseri olan melanomlu fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, hayvanlardan yarısında kanser hücrelerinin tamamen yok edildiğini duyurdu.

Orozco bu teknolojinin vücuttaki kanserli hücre kalıntılarının tespiti için de kullanılabilmesi amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

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