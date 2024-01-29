Kenan Yıldız'a şok sözler: Yedek kulübesinde oturunca daha iyi

Aslıhan Kamer Türel Caymaz
Kenan Yıldız'a şok sözler: Yedek kulübesinde oturunca daha iyi
Empoli ile 1-1 kalan Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı sert bir şekilde eleştirdi.

Allegri, 78. dakikada oyuna giren genç oyuncu için "Oyuna daha erken girseydi, belki maçı kaybederdik" dedi.
Ligde 5 maç sonra puan kaybı yaşayan Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a tepki gösterdi.
Serie A'nın 22'inci haftasında evinde karşılaştığı Empoli ile 1-1 berabere kalan Torino ekibinde takımın lideri, sonradan oyuna giren Kenan Yıldız'ı yorumladı.
Genç futbolcunun Empoli maçındaki performansını beğenmediğini söyleyen İtalyan çalıştırıcının sözleri kısa sürede ülke basınında gündem oldu.

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Kenan'ın 78'inci dakikada Filip Kostic'in yerine oyuna girdiği mücadelede etkisiz kaldığını belirten Allegri, "Kenan oyuna daha erken girse, belki maçı kaybederdik" diye konuştu.
56 yaşındaki çalıştırıcı, Kenan yedek kulübesindeyken oyunda olduğundan daha iyi bir iş yaptığını ifade etti.
18 yaşındaki genç yetenek Kenan Yıldız, bu sezon Juventus forması ile oynadığı 14 maçta 3 gol katkısı sağladı.
Öte yandan Allegri'nin Empoli maçı için Kenan'ın yerine 11'de sahaya sürdüğü Polonyalı golcü Arkadiusz Milik, mücadelenin 18'inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İtalyan medyasının tanınmış isimlerinden Giovanni Guardala, Juve'deki puan kaybının nedeni olarak Milik'in oyundan çıkmasını işaret etti.

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