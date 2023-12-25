Aston Villa liderliği eliyle itti. Kenan Yıldız tarihe geçti. PSG Mbappe ile 3 puana uzandı

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer almayı başardı.

ARSENAL VE LIVERPOOL PUANLARI PAYLAŞTI

İngiltere Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Arsenal, evinde ağırladığı Liverpool ile 1-1 berabere kalarak liderliğini devam ettirdi. Arsenal'in golünü, 4. dakikada Gabriel Magalhees atarken, Liverpool'un golünü ise 27. dakikada Mısırlı yıldız Muhammed Salah kaydetti.

Sezonun formda ekibi Aston Villa, konuk ettiği Sheffield United ile 1-1 berabere kalarak haftayı zirvede tamamlama şansını kaçırdı.

Tottenham ise konuk ettiği Everton'ı 2-1'le geçerek zirve takibini sürdürdü.

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk şampiyonluğunu elde eden Manchester City'nin, yoğun fikstürü nedeniyle Brentford'u konuk edeceği mücadele, ileri tarihe alındı.

Premier Lig'de 18. hafta sonrasında 40 puanlı lider Arsenal'i, 39'ar puan ve averaj farkıyla Liverpool ve Aston Villa, 36 puanla Tottenham, 34 puanla 1 maçı eksik Manchester City takip etti.

İSPANYA'DA REAL MADRID LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Zirve mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı LaLiga'da Real Madrid, 54. dakikada Nacho'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladığı maçta, deplasmanda Alaves'i 90+2. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle 1-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı.

Ligde şampiyonluk yarışı veren Girona ise Real Betis deplasmanında 1-1 berabere kalarak haftayı zirvede tamamlama şansı elde edemedi.

Atletico Madrid, evinde ağırladığı Getafe ile 3-3 berabere kaldı. Barcelona ise konuk ettiği Almeria'yı 3-2'lik skorla devirdi.

18. haftası oynanan LaLiga'da, 45'er puana sahip takımlardan Real Madrid birinci, Girona ikinci, 38'er puanlı takımlardan Atletico Madrid üçüncü, Barcelona dördüncü sırada yer aldı.

LİDER INTER ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA

Serie A'nın zirvesindeki Inter, 43. dakikada Yann Aurel Bisseck ve 78. dakikada Nicolo Barella'nın golleriyle ağırladığı Lecce'yi 2-0 mağlup etti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, deplasmanda Frosinone'yi 2-1 mağlup etti. Juventus'ta ilk kez 11'de maça başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 12. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve siyah-beyazlı ekipteki ilk gol sevincini yaşadı. Takımın diğer golünü ise 81. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

Milli futbolcu Kenan Yıldız (18 yıl, 233 gün), Juventus formasıyla Serie A'da gol atan en genç yabancı isim oldu.

Milan, Salernitana deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bologna ise ağırladığı Atalanta'yı tek golle geçmeyi başardı.

17. haftası oynanan ligde 44 puanlı Inter, 40 puanlı Juventus, 33 puanlı Milan ve 31 puanlı Bologna ilk 4'e giren ekipler oldu.

NAMAĞLUP LİDER LEVERKUSEN'DE SCHICK HATTRICK YAPTI

Bundesliga'nın namağlup lideri Bayer Leverkusen, Çek yıldızı Patrik Schick'in "hat-trick" yaptığı maçta, konuk ettiği Bochum'u 4-0 devirmeyi başardı. Takımın diğer golünü, Victor Boniface attı.

Son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, Wolfsburg deplasmanından Jamal Musiala ve Harry Kane'in golleriyle 2-1'lik galibiyetle çıktı.

Sezonun istikrarlı ekiplerinden Stuttgart, konuk ettiği Augsburg'u 3-0'la geçti. Leipzig ise Werder Bremen deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bundesliga'yı 16 hafta sonunda Bayer Leverkusen 42 puanla birinci sırada, bir maçı eksik Bayern Münih 38 puanla ikinci, Stuttgart 34 puanla üçüncü, Leipzig 33 puanla dördüncü sırada tamamladı.

PSG, MBAPPE'NİN GOLLERİYLE 3 PUANI ALDI

Ligue 1'in 17. haftasında lider PSG, ağırladığı Metz karşısında Kylian Mbappe (2) ve Vitinha'nın golleriyle 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Zirve takipçilerinden Nice, ağırladığı Lens'i 2-0 mağlup etti. Monaco, Toulouse deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Brest ise konuk ettiği Lorient'i 4-0'la geçti.

Ligde 40 puanlı PSG liderliğini sürdürdü. 35 puanlı Nice ikinci, 33 puanlı Monaco üçüncü, 31 puanlı Brest dördüncü sırada yer aldı.