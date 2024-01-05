Kenan Yıldız öyle bir gol attı ki İtalya ayağa kalktı

Kaynak: Haber Merkezi
Kenan Yıldız öyle bir gol attı ki İtalya ayağa kalktı
İtalya'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın müthiş golü İtalya'da gündem oldu.

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 18 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ligden sonra bu kez de kupa maçında attığı golle gündem oldu.

Ligde geçen hafta Juventus'un Frasinone'yi 2-1 yendiği maçta mükemmel bir gole imza atan Kenan Yıldız, İtalya Kupası maçını da boş geçmedi.

Kupada Juventus son 16 turunda Salernitana ile karşı karşıya geldi. Salernitada 1. dakikada Ikwuemesi'nin golüyle 1-0 öne geçti ancak Juventus 12. dakikada Miretti, 35. dakikada Cambiaso, 54. dakikada da Rugani'nin golleriyle durumu 3-1 yaptı.

66. dakikada oyuna giren Kenan Yıldız'ın 75. dakikadaki şutunda kaleciden dönen top Salernitanalı Bronn'a çarpıp ağlara gitti: 4-1.

85. dakikada ise sol kanattan rakiplerini geçerek ceza alanına giren Kenan Yıldız, ceza alanındaki rakibini de geçerek sert bir şutla maçın skorunu ilan etti: 5-1.

Kenan Yıldız'ın golü İtalya'nın futbol gündeminin bir numaralı maddesi oldu.

Son Haberler
Sokak ortasında yaraladı, geri dönüp kurşun yağdırdı Yaşam
Sokak ortasında yaraladı, geri dönüp kurşun yağdırdı
AKP’li Ömer Çelik'ten ‘hilafet’ açıklaması: En son kuantum fiziği konuştuk Gündem
AKP’li Ömer Çelik'ten ‘hilafet’ açıklaması: En son kuantum fiziği konuştuk
Beşiktaş Kasımpaşa ilk 11'ler belli oldu. Büyük sürprizler var Spor
Beşiktaş Kasımpaşa ilk 11'ler belli oldu. Büyük sürprizler var
Kiracısıyla kavga etti, aracını polislerin üzerine sürdü Yaşam
Kiracısıyla kavga etti, aracını polislerin üzerine sürdü
Blinken Türkiye'ye geliyor: Gündem İsveç’in NATO üyeliği Dünya
Blinken Türkiye'ye geliyor: Gündem İsveç’in NATO üyeliği
Van'da eğitime 'kar' engeli Yaşam
Van'da eğitime 'kar' engeli