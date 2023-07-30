Kendi parasını almak için banka soydu

Derin bir ekonomik kriz yaşayan Lübnan’da bir adam bankadaki parasını almak için 'soygun' girişiminde bulundu.

Kendi parasını almak için banka soydu

Editör: Özge Ceren Çimen

Lübnan’da Velid el-Hajjar isimli bir vatandaş, karısının kanser olması ve masraflarının artması sebebiyle bankadaki parasını çekmek istedi. Ancak derin bir ekonomik kriz yaşayan Lübnan’da, paranın bulunduğu banka adama ödeme yapamadı.

Velid el-Hajjar, karısının kemik kanseri olması üzerine, onu kurtarabilmek için büyük mücadele verdi. Ailesinden ve akrabalarından binlerce dolar borç almak zorunda kalan adam, borcunu ödemede güçlük çekmeye başladı. Hem de bankada borcunu fazlasıyla karşılayabilecek parası olmasına rağmen.

Ancak diğer pek çok Lübnanlı gibi, onun da birikimleri banka hesabında rehin tutuluyordu: Lübnan’da, Merkez bankası, 2019'daki finansal çöküşten bu yana mevduat sahiplerinin ayda birkaç yüz dolardan fazla para çekmesine izin vermiyor.

Hajjar, beraberinde götürdüğü benzin dolu bidonla, hesabındaki 250.000 doların bir kısmının ödenmediği takdirde bankayı yakmakla tehdit etti. 12 saatten fazla bir süre sonra, 25.000 dolar nakit destesiyle ayrıldı.

Başbakan yardımcısı Saadeh al-Shami bu ay The New York Times'a verdiği demeçte, şu anda Lübnan bankalarındaki toplam mevduatın yaklaşık 92 milyar dolar olduğunu, bankaların ise elinde en fazla 20 milyar doları olduğunu söyledi.

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