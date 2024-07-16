Kendi yarasını unutup hamile arkadaşına koştu

Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezinden tiyatro kavşağına doğru seyreden 68 AER 143 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü M.Y. (23), direksiyon hakimiyetini kaybederek dönel kavşağa çarptı ve araç ters döndü. Kazada, sürücü M.Y. ve hamile arkadaşı N.İ. (19) araçta sıkıştı.

Çevredeki vatandaşlar ve bekçiler, sıkışan iki kadını araçtan çıkardı. İlk olarak çıkarılan sürücü M.Y., hemen arkadaşını sorarak ona koştu. Hamile yolcu N.İ., bekçiler tarafından araçtan çıkarılırken, yaralı sürücü M.Y. arkadaşının yüzündeki yarayı temizledi.

Kendi yarasını unutan M.Y., ambulansa bindirilene kadar arkadaşını sordu ve birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldılar. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.