Kendi yarasını unutup hamile arkadaşına koştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kendi yarasını unutup hamile arkadaşına koştu

Aksaray'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil dönel kavşağa çarparak takla attı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezinden tiyatro kavşağına doğru seyreden 68 AER 143 plakalı Volkswagen marka otomobilin sürücüsü M.Y. (23), direksiyon hakimiyetini kaybederek dönel kavşağa çarptı ve araç ters döndü. Kazada, sürücü M.Y. ve hamile arkadaşı N.İ. (19) araçta sıkıştı.

aw247600-03.jpg

Çevredeki vatandaşlar ve bekçiler, sıkışan iki kadını araçtan çıkardı. İlk olarak çıkarılan sürücü M.Y., hemen arkadaşını sorarak ona koştu. Hamile yolcu N.İ., bekçiler tarafından araçtan çıkarılırken, yaralı sürücü M.Y. arkadaşının yüzündeki yarayı temizledi.

aw247600-04.jpg

Kendi yarasını unutan M.Y., ambulansa bindirilene kadar arkadaşını sordu ve birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldılar. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haberler
5 yaşındaki çocuktan acı haber.
5 yaşındaki çocuktan acı haber.
Sokaktaki kediler de toplanacak
Sokaktaki kediler de toplanacak
Demokratik anayasal haklarımız…
Demokratik anayasal haklarımız…
Ekonomi spekülasyona teslim
Ekonomi spekülasyona teslim
Testi çatladığında onarılsa da nafile
Testi çatladığında onarılsa da nafile
Bu yasa vicdana sığmıyor
Bu yasa vicdana sığmıyor
TRT’nin EURO 2024 sınavı
TRT’nin EURO 2024 sınavı
Bir görselin hikâyesi: Coca Cola’nın Arap pazarına girişi
Bir görselin hikâyesi: Coca Cola’nın Arap pazarına girişi
Son Haberler
Burak Yılmaz'dan tepki: Çok ayıp Spor
Burak Yılmaz'dan tepki: Çok ayıp
Alkole bugün de zam geldi. 70'lik o marka rakının fiyatı çeyrek altını solladı Ekonomi
Alkole bugün de zam geldi. 70'lik o marka rakının fiyatı çeyrek altını solladı
Belediye başkanından 15 Temmuz’da skandal sözler: İşgal ettik Gündem
Belediye başkanından 15 Temmuz’da skandal sözler: İşgal ettik
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Gündem
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
TOKİ’nin 2 milyar 75 milyonluk ihalesi AKP’li eski bakanın kardeşlerine verildi Ekonomi
TOKİ’nin 2 milyar 75 milyonluk ihalesi AKP’li eski bakanın kardeşlerine verildi
2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için son tarihi açıklandı Gündem
2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için son tarihi açıklandı