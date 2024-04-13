Kendi yatağında en yakın arkadaşını bastı. Kısmetse olur yarışmacısıydı. Sevgilisi de yarı çıplak balkondaydı

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının tanınmış yüzlerinden Gizem Çakal, aynı programda tanıştığı Rotinda Kılıç'ı, sevgilisiyle otel odasında yakaladığını duyurdu.