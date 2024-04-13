Kendi yatağında en yakın arkadaşını bastı. Kısmetse olur yarışmacısıydı. Sevgilisi de yarı çıplak balkondaydı

YouTube'da yeni formatıyla yayına giren Kısmetse Olur Aşkın Gücü, binlerce izleyicinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.
Sosyal medyada sıkça konuşulan programın ilk sezonu, özellikle büyük bir popülerlik kazandı.
Yarışmacıların her bir hamlesi, adlarının sosyal medyada anılmasına neden oldu.
Gizem Çakal, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sevgilisini ve Rotinda Kılıç'ı, otelde kaldıkları odanın yatağında yakaladığını belirtti.
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının tanınmış yüzlerinden Gizem Çakal, aynı programda tanıştığı Rotinda Kılıç'ı, sevgilisiyle otel odasında yakaladığını açıkladı.
Gizem Çakal
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