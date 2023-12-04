Esra Ezmeci'den kocasını aldatan kadına sert tepki. Kadının bahanesi inanılır gibi değil

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, yine çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.

Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap ederek popülarite yakalamayı başardı.

Kadın takipçilerinden gelen itiraflar ve sorular beyin yakarken "Bu kadar da olmaz yorumları" beraberinde geliyor. İşte Esra Ezmeci'ye gelen sorular ve ona verilen cevaplar...

*Kaynanam ve babamın ilişkileri vardı kaynanama söyledim bıraktım pişmanım dedi.

-Eğer ilişki tamamen sona erdiyse kayınvalideniz de bu durumdan pişmansa bir süre sonra barışabilirsiniz....

*Karım beni Nijeryalı bir adamla aldattı sana benzettim diyerek beni ikna etti affettim ama unutamadım...

-Aldatmanın bahanesi olmaz. Size benzettiği başka biriyle olana kadar sizinle olması gerekirdi. Burada bu durumu affedip affetmeyeceğinizi iyice düşünüp sizin karar vermeniz gerekecek.