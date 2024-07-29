Kendileri cezaevindeyken evlerine hırsızlar girdi! Neler yapmışlar neler...

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde yaşayan albino hastası Ferize Çakmak (58) ve Abdulkadir Günay (49) kardeşlerin evine hırsızlar dadandı.

2021 yılında Malatya'da kayısı bahçesindeki hasat sırasında komşuları Y.Ş. ile anlaşmazlık yaşayan albino hastası kardeşler, anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Ş.'yi darp etti ve sonrası gözaltına alındı. Haklarında dava açılan albino kardeşler, 3 Haziran'da ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVDE BİRKAÇ GÜN KALDILAR

Albino kardeşler cezaevindeyken iddiaya göre, evlerine pencereden hırsızlar girerken, birkaç gün evde kaldı. Hırsızlar daha sonra televizyon, klima ve birkaç parça eşyayı kamyonete yükleyerek evden ayrıldı.

ALTINLARIN OLMADIĞINI FARK ETTİLER

Cezaevinden izinli çıkan kardeşler, geçtiğimiz Perşembe günü evlerine geldiklerinde ise hayatlarının şokunu yaşarken, evlerinin dağıtıldığını, eşyalarının çalındığını fark etti. Albino hastası kardeşler, yatak odasındaki dolaba baktıklarında ise çekmecede sakladıkları 100 çeyrek altın, 11 yarım altın, 10 tüm altın, 5 bilezik, 1 zincir, 2 bin Euro, 10 bin Türk Lirası'nın olmadığını fark ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, inceleme yapıp tutanak tuttu.

Öte yandan, hırsızların evde kaldığı sürede mutfakta yemek yiyip alkol tükettikleri, mısır patlatıp, eğlence yapmaları ise pes dedirtti.

"O ALTINLAR BİZİM YILLARDIR BİRİKTİRDİKLERİMİZDİ"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ferize Çakmak, “Cezaevinden izinli çıkıp eve geldiğimizde hayatımızın şokunu yaşadık. Komşularla konuştuğumuzda evde birkaç kişinin olduğunu, rahatsızlık verdiklerini söylediler. Biz çok mağdur olduk. O altınlar bizim yıllardır Malatya'daki kayısı bahçelerimizdeki hasattan biriktirdiklerimizdi. Şu anda ne yapacağız bilmiyoruz. Bu şahısların biran önce yakalanmalarını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.

"SIFIRI TÜKETTİK BİZ"

Abdulkadir Günay ise hırsızların evi tarumar ettiğini anlatarak, “Evde her şeyi dağıtmışlar. Ablamla yıllardır yaptığımız birikimi çalıp gitmişler. Sıfırı tükettik biz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.