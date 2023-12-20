Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 kişi tutuklandı

Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini MİT elemanı ve Cumhurbaşkanlığı görevlileri olarak tanıtarak 13 kişiyi dolandıran 3 kişiyi tespit etti.

Kendilerini MİT elemanı ve Cumhurbaşkanlığı görevlileri olarak tanıtarak 13 kişiyi devletin çeşitli kurumlarında kamu personeli olarak işe yerleştirme ve silah ruhsatı alma gibi çeşitli vaatlerle 5 milyon TL dolandıran 3 şahıs, mağdurların ifadesi alındıktan sonra soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Soruşturma kapsamında mağdurların artması bekleniyor.