Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 kişi tutuklandı
Samsun'da kendilerini MİT görevlisi ve Cumhurbaşkanlığı görevlileri olarak tanıtan 1'i muhtar, 2'si eski uzman çavuş 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini MİT elemanı ve Cumhurbaşkanlığı görevlileri olarak tanıtarak 13 kişiyi dolandıran 3 kişiyi tespit etti.

Kendilerini MİT elemanı ve Cumhurbaşkanlığı görevlileri olarak tanıtarak 13 kişiyi devletin çeşitli kurumlarında kamu personeli olarak işe yerleştirme ve silah ruhsatı alma gibi çeşitli vaatlerle 5 milyon TL dolandıran 3 şahıs, mağdurların ifadesi alındıktan sonra soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Soruşturma kapsamında mağdurların artması bekleniyor.

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