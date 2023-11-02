Kendini polis olarak tanıtıp dolandıran şüpheli tutuklandı

Eskişehir’in Alpu ilçesinde kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi 180 bin lira değerinde altın ve 2 bin 600 lira alarak dolandıran H.B., Aksaray’da yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendini polis olarak tanıtıp dolandıran şüpheli tutuklandı

Alpu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan H.B., telefonla aradığı kişiden, bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek para istedi. Daha sonra buluşma yeri ayarlayan H.B., dolandırdığı kişiden 180 bin lira değerinde altın ile 2 bin 600 lira para aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi, polise başvurdu. Yapılan araştırmaların ardından dolandırıcılık şüphelisinin H.B. olduğu ve yolcu otobüsüyle şehirden ayrıldığı tespit edildi. Şüpheli H.B.’nin bulunduğu yolcu otobüsü Aksaray’a giriş yaptığında polis ekiplerince durduruldu. Yakalanan H.B.’nin üzerinde ziynet eşyaları ve para bulundu.

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Sağlık kontrolünden geçirilerek Eskişehir’e getirilen H.B., işlemlerinin ardından Beylikova Adliyesi'ne sevk edildi. H.B. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

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