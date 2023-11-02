Kendisini 6 kere aldatan karısının eve dönmesi için yalvardı

Bir televizyon programında kendisini 6 kişiyle aldatan karısının geri dönmesi için yalvaran adam izleyenleri de program sunucusunu da şaşırttı. Video kısa sürede gündem oldu
02 Kasım 2023 Perşembe
Bir televizyon programında kendisini 6 kişiyle aldatan karısının geri dönmesi için yalvaran adam izleyenleri de program sunucusunu da şaşırttı. Video kısa sürede gündem oldu
Bir televizyon programında kendisini 6 kişiyle aldatan karısının geri dönmesi için yalvaran adam izleyenleri de program sunucusunu da şaşırttı. Video kısa sürede gündem oldu