Kendisine dokunulmadan yere düşüp taklalar atan AKP'li hakkında yeni gelişme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile İzmir Belediyesi arasına bir tartışma çıktı. Bu sırada İzmit'in AKP'li Meclis üyesi İbrahim Efe kendini durduk yere yerlere attı.

Yerde yuvarlanan Efe “imdat polis” diye de bağırmıştı. Ufak bir temasa karşın Efe’nin kendisini yere atıp yuvarlanması sosyal medyada büyük alay konusu olmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Efe hakkında disiplin soruşturması başlattıklarını duyurdu.

Talus şu ifadelere yer verdi:

İzmit’te dün yaşanan ve kamuoyunda infiale neden olan olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Öncelikle olayda darp alan tüm işçilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmamasını arzu ettiğimizi belirtiyoruz. Söz konusu olaya adı karışan ve yaşanan görüntüler nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında, ilgili kurullarımızla yaptığımız istişareler sonucu disiplin sürecini başlatmış bulunmaktayız. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yerde yuvarlanan Efe gelen tepkiler sonrası açıklama yapmıştı.

Efe "Bu sabah İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim. Ailemi, dostlarımı, dava arkadaşlarımı ve bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum. Çok üzgünüm" diyerek özür dilemişti.