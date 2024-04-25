AKP’li meclis üyesi sahtekar futbolcular gibi kendini yere atıp yuvarlandı. Bana saldırıyorlar diye bağırdı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li meclis üyesi sahtekar futbolcular gibi kendini yere atıp yuvarlandı. Bana saldırıyorlar diye bağırdı
İzmit Belediyesi ile yaşanan sorun sonrasın AKP’li meclis üyesi "Saldırıyorlar! Polis!" diyerek kendisini yere atarak yuvarlandı.

Siyaset gündeminde şaşırtan bir olay yaşandı. AKP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li İzmit Belediyesi karşı karşıya geldi.

İki belediye arasında ufak bir arbede yaşandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet duruma isyan etti.

"BANA SALDIRIYORLAR"

Bu sırada AKP’li Kocaeli Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe bir anda kendisini yere atarak yerde yuvarlandı. Efe bir anda "Bana saldırıyorlar. Polis” diye bağıran Efe, yerde yuvarlanmaya başladı.

O görüntület gündeme bomba gibi düştü. CHP’li Hürriyet ise ne olduğuna anlayamadı.

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KENDİ KENDİNE BAĞIRDI YUVARLANDI

Hürriyet daha sonra "Kimse bir şey yapmadı. Kendi kendine bağırıyorsun" diye çıkıştı.

Olay yerinden açıklama yapan Hürriyet, “"Büyükşehir ekipleri bizim fen işleri ekiplerine saldırıyor. Biz uzlaşı dedikçe artık iş sinsi sinsi engellemeyi de aştı, fiziki saldırıya kadar vardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizden Tügva ve Ensar’ın hıncını alıyor anlaşılan!" ifadelerini kullandı.

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