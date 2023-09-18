Kendisine uygun gelinlik bulamayınca 120 kilo verdi. Her gün yediğini açıklayınca olay oldu

Kendisine uygun bir gelinlik bulmakta zorlandıktan sonra 120 kilo veren Hutson kilo vermek için her gün yediği üç bileşenli yemeği açıkladı.
Teksaslı 28 yaşındaki Meredith Hutson kilo verme ipuçlarını 673.000 takipçisinin olduğu TikTok'ta açıklıyor.
İki yıl içinde 256 kilodan 136 kiloya düştükten sonra geçirdiği inanılmaz fiziksel dönüşümü anlattı.
Genç kadın kilo verme yolculuğuna Ağustos 2019'da nişanlandıktan ve kendisine uygun bir gelinlik bulmakta zorlandıktan sonra başladı.
ZAYIFLAMA SIRRI GÜNDEM OLDU
Hutson, Kasım 2020'deki düğünü için 50 kilo verdi ve takip eden aylarda kalorilerini takip ederek ve ağırlık antrenmanı yaparak 70 kilo daha verdi.
Doğal yollarla 120 kilo verdikten sonra kilo verme koçu olan kadın, her gün yediği üç bileşenli yemeği açıklayınca olay oldu. Yakın zamanda yayınladığı bir videoda, insanların kendisine sürekli "Meredith, 120 kilo vermek için ne yedin? Yediğin şey neydi?" sorusunu yönelttiğini dile getirdi.
2 HAFTADIR SADECE O BESİNİ YİYOR
“Dinle, benim yediklerimi sen de yer miydin?” diyen genç kadın devamında “Çünkü şu anda kıyma yiyorum. Bunu sadece yemekle kalmıyorum, iki haftadır her gün yiyorum. Hoşuma gidiyor ama hiçbir şekilde abartılı değil” dedi.
Hutson her gün kıyma ve üzerine peynir serpilmiş yarım kutu siyah fasulye yiyor. Genç kadın bu yüksek proteinli yemeği her gün yediğini ama başkalarının beğeneceğinden emin olmadığını belirtti.
Hutson'ın videosu yayınlandığından bu yana 1,8 milyondan fazla kez izlendi ve yaklaşık 3.500 yorum aldı.