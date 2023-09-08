Mucize adamın kilo verme sırları ortaya çıktı. 542 kilo vererek vinçle çıkarıldığı eve yürüyerek döndü

Shaari'nin hikayesi, 610 kilo ile dünya genelinde kayıt altına alınan en kilolu ikinci insan olduğu tespitiyle başladığı bildirildi.

Shaari'nin sağlığını geri kazanabilmesi için bir dizi tıbbi müdahale ve tedavi gerekiyordu. Yatağa bağımlı bir yaşam sürdüren Shaari, sağlığını tehlikeye atan bu durumun üstesinden gelmek için bir karar verdi.

Shaari'nin ilk adımı, vinç yardımıyla evinden çıkarılarak hastaneye götürüldü. Doktorlar, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan uygulanacak bir tedavi planıyla Shaari'yi yeniden hayata döndürmeye çalıştılar.

Shaari'nin tedavi süreci oldukça zorlu ve uzun bir yolculuk olduğu bildirildi. İlk olarak mide ameliyatı geçirdi ve ardından hekimlerin önerdiği bir diyet programına başladığı ifade edildi.

Kilo kaybettikçe hareket kabiliyeti arttı, ve bu olumlu gelişmelerle motivasyonu daha da yükseldiği bildirildi.

Ancak sadece fiziksel değil, psikolojik zorluklarla da başa çıkmak zorunda olduğu biliniyor.

Yıllarca süren yanlış yeme alışkanlıkları ve yeme ile ilişkisini düzeltmek, büyük bir irade ve dayanıklılık gerektiriyordu.

Shaari'nin tedavisinin bir parçası olarak, dengeli bir diyet programı uygulandı ve 5 yıl boyunca devam eden bir süreç sonunda 542 kilo verdi. Bu süreçte bedenindeki fazla derileri almak için bir ameliyat daha geçirdi ve sonunda sadece 68 kiloya düştü.

Shaari'nin başarısının ardında yatan sırlar şunlardı:

Kilo kaybı oranları normaldi: Shaari'nin 610 kilodan 320 kiloya kadar vermesi, uzmanlara göre sağlıklı bir orandaydı. Hızlı kilo kaybı, sağlığa zarar verebilecek tek yönlü diyetler yerine dengeli bir diyet ve tıbbi tedavilerle elde edilmelidir.

Sürdürülebilir beslenme modeli: Shaari'nin kilo vermekle kalmayıp, bu kiloyu koruyabilmesi, sürdürülebilir bir beslenme modeline bağlıydı. Kilo veren kişilerin eski kötü alışkanlıklarına geri dönme eğilimlerini yönetmek önemlidir.

Fazla yeme her zaman neden değil: Obezite sadece fazla yemek yemekle ilgili değildir. Metabolik faktörler, hormonlar, psikolojik nedenler gibi birçok etken obezitenin temel sebepleri olabilir. Bu nedenle obezite tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.

Shaari'nin hikayesi, kararlılık, tıbbi destek, sağlıklı beslenme ve psikolojik destek gibi faktörlerin bir araya gelerek aşılabilir olduğunu göstermektedir. Shaari şimdi sağlıklı, mutlu ve aktif bir yaşam sürdürmektedir.

DÜNYANIN EN AĞIR 10 İNSANI

10. Robert Earl Hughes - 485.3 Kg

4 haziran 1926 doğumlu Hughes yaşadığı zamanın en ağır insanıydı. 6 yaşında 90 kiloya ulaşan Hughes'in hipofiz bezlerindeki bir bozukluktan dolayı sürekli şişmanladığı anlaşıldı. 10 temmuz 1958 yılında hayatını kaybetti.

9. Patrick Deuel - 486.2 Kg

Nebraska'da bir restoran işletmecisi olan Deuel 486.2 kilo ile dünyanın en ağır insanı ünvanını aldıktan sonra gastrit ameliyatında vücudundan alınan kitle sonrasında bir sene içerisinde en hızlı kilo kaybeden insan ünvanını da aldı. (258 kg)

8. Michael Hebranko - 499 Kg

1953 Amerika doğumlu olan Hebranko kısa bir süre için dünyanın en ağır insanı rekorunu kırmıştı. Televizyon şovlarından dolayı tanınan Hebranko diyet ve fizik tedavi ile 200 kiloya kadar düştü fakat kilosunu sabit tutamıyordu. Temmuz 2013'te hayatını kaybetti.

7. Francis John Lang - 538.4 Kg

1934 doğumlu lang normal bir çocukluk geçirdi hatta gençliğinde ülkesine asker olarak hizmet dahi etti. Fakat bir rahatsızlığından dolayı bulaştığı reçetesiz ilaçlar yüzünden inanılmaz bir hızda kilo almaya başladı. Fuarlarda çalıştı. Onun devasa vücudunu görmeye binlerce insan geliyordu. 538 kiloya geldiğinde ilaçları bıraktı. Tedavi ile 170 kiloya kadar düştü. Bu süreci seminerler vasıtasıyla aynı sorundan muzdarip insanlara anlattı.

6. Walter Hudson - 542.9 Kg

Hudson 1944 yılında New York'ta doğdu. Hormonel bozukluktan dolayı aşırı kiloluydu. 543 kiloya kadar çıktı ve bu onu zamanının en ağır insanı yapmaya yetti. Evine gelen sağlık ekipleri onu ancak duvarı kırıp dışarı taşıyabiliyordu. Tedavi ile 326 kilo vermeyi başardı. 1991 yılında kalp krizinden dolayı hayatını kaybetti.

5. Carol Yager - 544.3 Kg

1960 doğumlu Yager şu ana kadar dünyada ölçülmüş en ağır kadın olarak tarihe geçti. Evden çıkması için 14 itfaiyecinin yardımı gerekiyordu. Cerrahi operasyon olmadan 235 kilo verdi. 1994 yılında hayatını kaybetti.

4. Robert Butler - 544.3 Kg

Amerikalı Robert Butler 1972 yılında doğdu. 544 kiloyu aşan ağırlığı yüzünden ev bakımına muhtaç olan adam doktorların tedavi çağrılarına yanıt veremedi, 2015 yılında hayatını kaybetti.

3. Manuel İrube - 598.7 Kg

İrube 1965 yılında Meksika Monterrey'de doğdu. Kilosu nedeniyle her zaman medyanın ilgi odağı oldu. Düğününde yatağından çıkamadı. Doktorların çabası ile 181 kg vermeyi başardı. Kardiyovasküler komplikasyonlardan ve karaciğer problemlerinden dolayı 26 mayıs 2014 yılında hayatını kaybetti.

2. Khalid Bin Mohsen Shaari - 610 Kg

1991 yılında Suudi Arabistan'da doğan genç adam hâlâ hayatta ve durumu iyi. 2013 yılında tartıya çıktığında ağırlı tam tamına 610 kiloydu. Kralın yardımı ile başkent Riyad'a taşındı ve tedaviye başladı ve zayıfladı.

1. Jon Brower Minnoch - 633 Kg

1941 doğumlu Minnoch 1979 yılında tartıldığında tartı 633 kiloyu gösteriyordu. Halen dünyada ölçülmüş en ağır insan rekorunu elinde bulunduruyor. Tedavi sürecinde 360 kiloya kadar düştü. 1983 yılında hayatını kaybetti.