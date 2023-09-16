Kilo vermek için gösterilen ünlülerin reklamı tehlike saçıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasya Nazlı Gök, kilo vermek için gösterilen ünlülerin reklamı tehlike saçtığını açıklayarak uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Kilo vermek için gösterilen ünlülerin reklamı tehlike saçıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Kocaeli'de 12. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi düzenlendi. Kongreye katılan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasya Nazlı Gök, kilo kontrolünde kullanılan bitkisel ürünler hakkında önemli bilgiler verdi.

Bitkilerin kilo kontrolünde çok tercih edildiğinden bahseden Gök, ünlüler tarafından reklamlarda çok güvenilir ve etkili olduğu söylenen bazı ürünlerin sonradan insanların çok ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet verdiğini anlattı.

Bitkiler ve doğal ürünler kilo kontrolünde çok önemli yere sahipken vatandaşlar tarafından sıkça tercih ediliyor.

Güvenli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini, ne olduğu belli olmayan ürünlerin içeriğinde zararlı ve yasaklı maddelerin olabileceğini söyleyen Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasya Nazlı Gök şunları dile getirdi:

“Ünlüler tarafından reklamlarda çok güvenilir ve etkili olduğu söylenmiş bazı ürünler sonradan çok ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet veriyor. Bazı insanlar bu ürünler yüzünden karaciğer yetmezliği sorunu ile karşılaşabiliyor. Ürünlerin seçimi ve kullanımı için sağlık profesyonellerine güvenmek lazım, ünlülere veya diğer insanlara değil”

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“MUCİZE ÜRÜN DİYE BİR ŞEY YOK”

Her ürünün her hastaya uymayabileceğini söyleyen Gök, “Vatandaşlara güvenli olarak kullanılabilecekleri yeşil çay ekstresi içeren kapsülleri ve ürünleri tavsiye edebiliriz. Diyet lifleri, omega 3 takviyeleri oldukça önemli. Mucize ürün diye bir şey yok. Bu ürünler diyet ve egzersize destek olarak kullanılmaktadır. Bireye yönelik tedavi planlanmaktadır. Doktorların önerisi ve eczacıların danışığıyla ürünler tercih edilmelidir. Reklamlarda çeşitli ürünlerin çok mucizevi etkileri olacağı, ‘Bir haftada 10 kilo, bir ayda 20 kilo verdirir’ gibi karşımıza çıkıyor. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bunu iddia eden ürünler genellikle içeriğinde bazı yasaklı maddeleri içermektedir. Ciddi kalp damar hastalık ve ölüme kadar varabilen yan etkilere sebep olabilir. Asla internetten ve ne olduğu bilinmeyen, uzman olmayan kişiler tarafından verilen ürünler kullanılmamalıdır” şeklinde konuştu.

“ZARARLI VE YASAKLI BAZI MADDELER TAŞIYABİLİR”

Bitkilerin kilo kontrolünde çokça tercih edildiğinden bahseden Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasya Nazlı Gök şunları belirtti:

“Bitkiler ve doğal ürünler kilo kontrolünde çok tercih edilmektedir. Bitkilerin kilo kontrolünde etkili ve güvenli olduğu biliniyor fakat tercih edilen ürünün bilhassa eczanelerden kaynağı, menşei, içeriği belli, analizleri yapılmış ürünler tercih edilmesine dikkat edilmelidir. Ne olduğu belli olmayan, çeşitli satış kanallarından ürünlerin satın alınmaması gerekmektedir. Ne olduğu belli olmayan ürünlerin içeriğinde zararlı ve yasaklı bazı maddeler taşıyabilir. Dolayısıyla ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme varabilen ciddi komplikasyonlara sebep olabilir”

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“ÜNLÜLERE VEYA DİĞER İNSANLARA DEĞİL”

Önemli bilgiler veren Gök, "Ürünlerin en az 2-3 ay kullanımı gerekmektedir, fazlası doz aşımı açısından da zararlı olabilir. ‘Aylarca, yıllarca bir ürünü kullanayım’ demek doğru değil. Ünlüler tarafından reklamlarda çok güvenilir ve etkili olduğu söylenmiş bazı ürünler sonradan çok ciddi sağlık sorunlarına sebebiyet veriyor. Bazı insanlar bu ürünler yüzünden karaciğer yetmezliği sorunu ile karşılaşabiliyor. Ürünlerin seçimi ve kullanımı için sağlık profesyonellerine güvenmek lazım, ünlülere veya diğer insanlara değil" ifadelerini kullandı.

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