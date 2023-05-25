Kendisini 'Bilim adamı' olarak tanımlayıp 'insanlar azdı deprem oldu' diyen AKP'li hakkında suç duyurusu

Depremlerde Malatya’da 2 kardeşini kaybeden bir depremzede AKP'li Selahattin Gürkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kendisini 'Bilim adamı' olarak tanımlayıp 'insanlar azdı deprem oldu' diyen AKP'li hakkında suç duyurusu

Depremlerin vurduğu Malatya’da AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın seçim için ziyaret ettiği bir evde depremlere ilişkin yaptığı yorumun yankıları sürüyor.

Prof. Dr. Naci Görür’ün fay hatlarıyla ilgili açıklamalarını anımsatarak “Ben de bilim adamıyım” diyen Gürkan, “İnsanoğlu ne zaman azmışsa buna benzer felaketlerle karşı karşıya kalmıştır” ifadesini kullandı. Gürkan’ın söz konusu ifadeleri yurttaşların tepkisine yol açtı.

Cumhuriyet gazetesinden Cengiz Karagöz'ün haberine göre depremlerde Malatya’da yaşayan 2 kardeşini kaybeden İ.Ö. isimli bir yurttaş, Gürkan’ın söz konusu ifadeleriyle ilgili Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘KARDEŞLERİMİ YİTİRDİM’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan İ.Ö., “Kız kardeşlerim F.Ö. (52) ve G.Ö. (32) depremde yıkılan Hâkimbey Apartmanı’nda enkazın altında kalıp can verdi. Bina depremin altıncı saniyesinde yıkılmış. Yıkılan bina önceden ağır hasarlı belgesi almış ancak daha sonradan hafif hasarlı olarak kaydedilmiş. Büyük depremde de yıkıldı. Kardeşlerimi o binanın enkazında kaybettim. Biz acılarımızı sarmaya çalışırken belediye başkanının ifadelerini görünce tüylerimiz diken diken oldu. Videoyu defalarca izledim, bir de kendisini bilimadamı olarak niteliyor” dedi.

Belediye Başkanı Gürkan’ın kendi sorumluluklarını gizlemek için söz konusu ifadeleri kullandığını öne süren İ.Ö., “Yetkisini Allah’a havale etmiş kendi kusurlarını örtüyor. Konuya ilişkin suç duyurusunda bulundum” ifadelerini kullandı.

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