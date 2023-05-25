Yüksek Hızlı Tren hattında fırçayla temizlik yaptırılan işçi yüksek gerilime kapıldı. Kim verecek bunun hesabını?

Evrensel'de yer alan habere göre, demiryollarında enerjisi kesilmemiş bir hatta, uzun saplı fırçayla temizlik yaptırılan taşeron işçi yüksek gerileme kapıldı. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), otomatik yıkama ünitelerinin yerini, vagon temizliği işi devredilen taşeron firmalarda kova ve fırça aldığını belirterek, “Buna neden izin verilmiştir?” diye sordu.



İstanbul Söğütlüçeşme durağında sefere hazırlanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) setinin makinist kabininin ön pencere camını uzun saplı fırça ile temizliğini yapan RCS adlı temizlik Firma işçisi, yüksek gerilime kapıldı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan işçinin tedavisi yoğun bakımda entübe olarak sürüyor.



Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) yaptığı açıklamada, taşeron şirketler eliyle yürütülen hizmetlerde işçilerin düşük maaş, güvencesi, yeterli bilgi-beceri ve eğitim sahibi olmadan çalıştırıldığına dikkat çekti. Dün temizlik işçisinin yüksek gerilime kapılmasında da bu koşulların ve alınmayan önlemlerin olduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi:



“Trenlerin temizliği elektrik olmayan tamir-bakım hatlarında yapılır. Kazada yaşandığı üzere katener hattı altındaki bu hatta temizlik yapılmasına mevzuata ve İSG/EYS kurallarına uygun olmadığı halde kimler tarafından ve ne şekilde karar verilmiştir? RCS Temizlik Firmasının taşeron çalışanına işbaşı yapmadan önce İSG eğitimi verilmiş midir? Trene yolcu iniş-binişinin yapıldığı peronda, peronun yüksekliği dikkate alınmadan, enerjisi kesilmemiş bir hatta uzun saplı fırça ile su kullanılarak kabin ön camının temizlenmesinin böyle bir olaya sebebiyet vereceği açıktır. Bu neden öngörülememiş ve engellenmemiştir? Buna neden izin verilmiştir? Kazayla ilgili EYS risk analiz raporları var mıdır? İdari soruşturmaya başlanılmış mıdır? Son zamanlarda kurum ve sendikaların katılımıyla yapılması gereken İSG Risk Belirleme toplantıları neden yapılmamaktadır?”



“BAKIM VE İKMALLER İÇİN YÜKSEK GERİLİMDEN İZOLE YOLLAR OLMALI”

İstanbul’un iki merkez tren garı olan Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ulusal ve uluslararası demiryolu işletmeciliğine kapalı olmasının, tren setlerinin park edeceği alanları ortadan kaldırdığı kaydedilen açıklamada, “Manevra yapmak bile alan darlığından oldukça zorlaşmıştır. Bu durumlar YHT işletmeciliğinin istenen sefer sıklığında yapılamamasına neden olduğu gibi son yaşanan olayda da görüleceği gibi tren temizliğinin ve bakımının yapılacağı atölye ve tesisin olmaması trenlerin bakımının yapılmadan sefere çıkmasına ortam hazırlamaktadır. Trenlerin bakım ve ikmallerinin yapılacağı yüksek gerilimden izole edilmiş yollar olması gerekmektedir” denildi. Geçmişte otomatik yıkama ünitelerinde temizleme işlemi yapılırken, artık vagon temizliği taşeron firmalara devredildiği aktarılan açıklamada “Bir kova ve fırça ile temizlik yapılmaya çalışılmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.







"TEHLİKELİ EŞYA TAŞIYAN TRENLERDE HIZ TEHLİKESİ"

Öte yandan kaza riski olan başka bir konuya dikkat çeken sendika, şu uyarıda bulundu:



"Demiryollarında taşımacılık yapan özel şirketler eliyle tehlikeli eşya ve akaryakıt taşımacılığı yapan trenlerin yolcu yoğunluğu fazla olan gar ve İstasyonlardan yüksek hızla (60 km/s hızla) geçtikleri görülmektedir. Bu trenlerin vagonlarından birisinin dahi dray etmesi bir faciaya davetiye çıkaracaktır. Tehlikeli eşya ve akaryakıt taşıyan trenlerin livre hızları yeniden gözden geçirilerek düzenlenmelidir.”