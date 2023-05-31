Malatya’da depremzede esnaflara verilen iş yerleri seçimin ertesi günü yıkıldı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi, Özsan Sanayi Sitesi'ndeki geçici iş yerlerini 'kalıcı ve geçici yapılaşma izni olmadığı" gerekçesiyle yıktı.

ANKA’da yer alan bilgilere göre, esnaf ise söz konusu yerlerin valilik tarafından kendilerine geçici olarak tahsis edildiğini belirterek yıkıma tepki gösterdi.

Öte yandan deprem bölgesi Malatya'da Erdoğan yüzde 71.97 oranın oy alırken Kılıçdaroğlu yüzde 28.04 oranında oy aldı.

Belediyeden yıkımla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kanun ve mevzuata aykırı olarak, imar kirliliği oluşturan yapılar hususunda ilgili diğer kurumlar ile yapılan yazışmalarda herhangi bir kalıcı veya geçici yapılaşmaya ilişkin izinlerinin olmadığı anlaşıldığından Belediyemizce özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerindeki yapılaşmalar için 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında idari ve cezai yaptırım süreçleri başlatılmıştır. Ancak kamu ortak mülkiyetinde bulunan yapılara için ise 775 Sayılı Gecekondu kanunun 18. Maddesi kapsamında doğrudan yıkım süreçleri için işlem tesis edilmiştir" denildi.

"BİZE 'GEÇİCİ OLARAK BURAYA İŞYERİ YAPABİLİRSİNİZ' DENİLDİ"

Esnaflar ise yıkım işlemine tepki gösterdi.

Geçici işyeri yıkılan esnaf Cumali Tay, şunları söyledi:

"Burası dağ şeklindeydi. Belediyenin kepçeleri ve kamyonları geldi, hafriyatı kaldırdı. Burası boşaltıldı, düzeltildi ve bize tahsis edildi. Bize, 'geçici olarak burada işyeri yapabilirsiniz' denildi. Valiliğin de vermiş olduğu izin kağıdı doğrultusunda biz bu işyerini yaptık. Sadece burada bir yazım hatası olduğu için dilekçe verdik, düzeltmesi yapılacaktı. Burada 'boş arsaların değerlendirilmesi' yazılması gerekirken 'boş olan işyerlerinin vatandaşa geçici olarak yerleştirilmesi' yazılmış. Biz Valilik ve Yeşilyurt Belediyesi İmar Müdürlüğü'ne dilekçe verdik. Bu hafta yazının aslı çıkacaktı. Biz bir hafta 10 gündür çalışmalarımızı yaptık. Buraya 700-800 bin lira para harcadık. Şu anda durum bu."

"HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERMEDEN YIKTILAR"

Esnaf Bilgin Çalışkan ise şunları söyledi:

"Seçimin üzerinden 24 saat geçmedi belediye başkanı buraya geldi, yemek yerken 'bize burayı valilik verdi' dedim. Burada 'dükkan' yazıyor, yalnız boş alanlar. Kooperatif burayı gösterdi, vali bey kamyon verdi, iş makinasının mazotunu verdi. Burada bir ay çalıştılar, hafriyat kaldırdık. O zaman niye gelip, 'kardeşim bu hafriyat nereye gidiyor, niye kaldırıyorsunuz' denilmedi. Beton döküldü, demirleri diktik, bir baktık arabalar geldi. Buranın da belediye tarafından bir yere satıldığını söylüyorlar. Hiçbir gerekçe göstermeden çevik kuvvet geldi, iş makinaları geldi ve burayı yıktılar. Kooperatif başkanı birkaç yeri aradı, ondan sonra yıkımı durdurdular ve birkaç yere 3 gün müsaade verdiler. Adamın tapulu yerini yıkmaya gitmişler."