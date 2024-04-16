Kendisini doktor olarak tanıtıp, 800 bin liralık motosikleti test sürüşü bahanesiyle çaldı

Ancak 6 gün sonra İnegöl ilçesinde yakalanan şüphelinin, İstanbul, Kütahya ve Bursa kent merkezlerinde de benzer suçlar işlediği tespit edildi.

11 Nisan'da Eskisarıbey Mahallesi'nde yaşanan olayda, Seçim Gezegen (56), motosikletini satışa çıkardı. Doktor kimliğiyle tanıtılan Uğur Chenkova, motosikleti test etmek istediğini belirterek Gezegen ile anlaştı. Ancak test sürüşü bahanesiyle motosikleti kaçıran şüpheli, Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ve İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Çeşitli şehirlerde 7 ayrı suç kaydı bulunan ve internet üzerinden satılan motosikletleri çalarak seyahat eden şüphelinin, İstanbul'dan başlayarak Kütahya ve Bursa'ya giderek benzer suçları işlediği belirlendi. Hırsızlık olaylarının ardından çaldığı motosikletleri terk eden Chenkova, son olarak Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir motosiklet daha çaldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanırken, motosiklet ise yurt dışında bulunan Seçim Gezegen'in kardeşi Sezgin Gezegen'e teslim edildi.