Kendisini hedef alan Melih Gökçek'e Cemal Enginyurt'tan sert cevap geldi

Gün olmuyor ki siyasetçiler birbirlerine sert cevaplar vermesin. Siyasi arenada yaşanan bu sert tartışmalar, toplumun farklı kesimlerinde yankı buluyor ve gündemi meşgul ediyor.

Her gün yeni bir polemik, yeni bir tartışma konusu ortaya çıkıyor.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

Engniyurt burada yaptığı konuşmada, "Yeter artık bu zulüm demeliyiz" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek, Enginyurt'un konuşmasını alıntı yaparak, "Hadi ordan palavracı…Daha dün Recep Tayyip Edoğan'a yağ çeken sen değilmiydin fırıldak?" Sözlerini kullandı.

Cemal Enginyurt'un bu sözlere cevabı sert oldu.

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Cemal Enginyurt’tan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a rest. Verdiği kararı canlı yayında açıkladı

Enginyurt, şunları yazdı:

"HAYATIN BOYUNCA TEK DOĞRU İŞİN VAR MI?"

"Yine kaşınmışsın fırıldağın kralı İ.Melih Gökçek.

MHP'li olarak o gün partimin ittifağına sadık kaldım destekledim.

Fakat, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyerek hep doğruları söyledim ve MHP'den ihraç edildim.

Hayatın boyunca tek doğru işin var mı

Parselci İ.Melih?"