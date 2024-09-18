Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'ye HÜDA PAR dersi: Eğer Türk milliyetçisiysen bu hainlere tepki göstereceksin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'ye HÜDA PAR dersi: Eğer Türk milliyetçisiysen bu hainlere tepki göstereceksin

Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'ye HÜDA PAR dersi geldi. Enginyurt Bahçeli'ye, "Eğer Türk milliyetçisiysen, nasıl DEM’e tepki gösteriyorsan bu hainlere de tepki göstereceksin ki millet seni bağrına basacak" sözlerini kullandı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili skandal açıklamaları, kamuoyunda büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Yapıcıoğlu'nun, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerine karşı olduğunu belirten ifadeleri, siyasi arenada geniş yankı uyandırdı.

Bu açıklamalara karşı tepkiler sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sessiz kalması da dikkat çekti.

Bahçeli'nin, Yapıcıoğlu'nun bu skandal açıklamalarına dair herhangi bir yorum yapmaması, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Bahçeli'nin bu sessizliğine tepki gösterdi.

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Enginyurt şunları belirtti:

"BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİNİN YAŞAMA NEFES ALMA GÖREVİ BUDUR"

"Sarı saçlı mavi gözlü dev Mustafa Kemal Atatürk hakaret edilmesinden rahatsız olmayacak ne olabilir.

Bir Türk Milliyetçisinin yaşama nefes alma görevi budur.

Eğer Türk milliyetçisiysen, nasıl DEM’e tepki gösteriyorsan bu hainlere de tepki göstereceksin ki millet seni bağrına basacak.

Millet düşmanları, böyle bir sözü söylemeye kendinde hak bulamayacak."

Enginyurt'un bu açıklamaları, Bahçeli'nin sessizliğinin neden olduğu rahatsızlığı gözler önüne serdi.

Yapıcıoğlu'nun açıklamaları ve Bahçeli'nin sessizliği, önümüzdeki günlerde de siyasi gündemi meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor.

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