Kendisini ısıran yılanı 2 kez ısırdı. Yılan öldü, kendisi hayatta

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kendisini ısıran yılanı 2 kez ısırdı. Yılan öldü, kendisi hayatta

Hindistan'da genç bir adam kendisini ısıran yılanı 2 kez ısırdı. Bu durumun bir köy inancı olduğu belirtilirken olay sonucunda adam hayatta kalmayı başarırken yılan öldü.

Hindistan’ın Bihar eyaletinde, zehirli bir yılan tarafından ısırılan Santosh Lohar isimli demiryolu işçisi, kendisini ısıran yılanı yakaladı ve iki kez ısırarak öldürdü.

YEREL İNANIŞA GÖRE ZEHİR HAYVANA GEÇİYOR

Kendisini ısıran yılana öfkelenen Lohar, demir çubuk yardımıyla yakaladığı yılanı iki kez ısırarak öldürdü. Haberde, yerel inanışa göre, yılanın ısırdığı kişinin yılanı ısırmasının zehri hayvana geçirdiği belirtiliyor.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası demiryolu yetkilileri, Lohar’ı yakındaki bir hastaneye kaldırdı. Dr. Satish Chandra Sinha tarafından tedavi altına alınan Lohar, geceyi hastanede geçirdi ve ertesi gün taburcu edildi. Dr. Sinha, Lohar’ın tedaviye iyi yanıt verdiğini belirtirken, işçiyi ısıran yılanın türü belirlenemedi. Lohar, olayla ilgili olarak, “Köyümde, bir yılan sizi ısırırsa zehri etkisiz hale getirmek için onu iki kez ısırmanız gerektiğine dair bir inanç var” dedi.

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