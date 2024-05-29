Kendisini MİT başkanı olarak tanıtıp 1 milyon 500 bin TL’yi kaptı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, bu dolandırıcılık planı deşifre edildi.

Şüpheli, mağdurdan 1 milyon 500 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını almayı başardı. Aynı yöntemle mağdurdan yaklaşık 150 bin dolar değerindeki gayrimenkulünü satmasını ve parayı polise teslim etmesini isteyen zanlı, bu esnada suçüstü yakalandı.

H.A. adlı şüpheli, 150 bin doları almaya geldiği sırada polis tarafından gözaltına alındı. Üzerinde bulunan cep telefonu ve SIM kartlarına el konuldu.

'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adli makamlara gönderilen H.A., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.