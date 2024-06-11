Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. 4.5 milyon lira dolandırdı

Kaynak: İHA
Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı. 4.5 milyon lira dolandırdı

Antalya'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 4 dolandırıcı bir vatandaşı 4.5 milyon lira dolandırdı. Dolandırıcı şahıslardan 2'si tutuklandı.

Olaya dair aktarılan bilgilere göre, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, 'Banka işlemleriniz MASAK tarafından inceleniyor' şeklinde ifadeler ile baskı altına alarak bir vatandaştan nakit olarak 139 bin 600 dolar yani 4 buçuk milyon Türk lirası para aldı. Dolandırıcılık hakkında inceleme başlatan polis ekipleri A.B., M.S., C.Ç. ve M.S. isimli 4 dolandırıcıyı yakaladı.

“Nitelikli Dolandırıcılık” vakasını yapan ve adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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