Kenya'da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı'nın da helikopterde olduğu iddia edildi

Kazada Kenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogolla'nın da bulunduğu iddia edildi.

HELİKOPTER DÜŞTÜ, 5 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 400 kilometre kuzeybatısındaki Elgeyo Marakwet bölgesinde meydana geldi. Askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 3 asker de yaralandı.

GENELKURMAY BAŞKANI DA HELİKOPTERDEYDİ Mİ?

Yerel basında çıkan haberlere göre, helikopterde Kenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogolla'nın da bulunduğu iddia edildi. Yetkililer, bu iddiayı henüz doğrulamadı.

DEVLET BAŞKANI RUTO ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ'Nİ TOPLADI

Kazanın ardından Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdı. Toplantıda kazayla ilgili soruşturmanın başlatılması ve gerekli adımların atılması kararlaştırıldı.

ASKERİ HELİKOPTER KAZALARI TEKRARLADI

Bu, Kenya'da son yıllarda meydana gelen ikinci askeri helikopter kazası. Haziran 2021'de de Nairobi yakınlarında iniş yaparken düşen askeri helikopterde en az 10 asker hayatını kaybetmişti.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, helikopterin düşme nedenini araştırıyor. Kazayla ilgili daha fazla bilgi ilerleyen saatlerde paylaşılacağı tahmin ediliyor.