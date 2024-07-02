Kenya'da finans tasarısı protestolarında ölü sayısı 39'a yükseldi

Kaynak: AA
Kenya'da finans tasarısı protestolarında ölü sayısı 39'a yükseldi

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KNCHR), ülke genelinde "2024 Finans Tasarısı"na karşı düzenlenen protestolarda ölü sayısının 39'a yükseldiğini duyurdu.

KNCHR Başkanı Roseline Adede, yaptığı basın açıklamasında, ölümlerin polis ile göstericiler arasındaki şiddetli çatışmalardan kaynaklandığını belirtti. Adede, "Kayıtlarımızdan elde edilen veriler, ülke çapındaki protestolarda 17'si başkent Nairobi'de olmak üzere 39 kişinin öldüğünü, 361 kişinin de yaralandığını gösteriyor" dedi.

Adede, güvenlik güçlerinin protestoculara, gazetecilere, avukatlara ve sağlık personeline orantısız şiddet uyguladığını vurgulayarak bu durumu kınadıklarını ifade etti.

Bu arada, ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler devam ediyor. Protestolar nedeniyle birçok işyeri kapalı kalırken bazı yollarda ulaşım sağlanamıyor. Ülke genelinde yağma ve maddi hasar meydana gelirken, güvenlik önlemleri artırıldı.

Askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılar Nairobi'de devriye gezerken, ağır silahlı askerler kaos ve yağmaya karşı polise destek veriyor.

Hükümetin vergi düzenlemesine karşı çıkan ve meclis binasına giren göstericilere polisin ateş açması sonrası çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı ve bazıları hayatını kaybetti.

Olaylar sonrası Kenya Devlet Başkanı William Ruto, tartışmalı yasayı imzalamayarak meclise geri gönderdi.

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